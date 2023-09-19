وكيل الشباب بالدقهلية تتابع الهيئات الرياضية بطلخا

تابعت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، الهيئات الشبابية التابعة لإدارة شباب طلخا، ومن ضمن الهيئات الشبابية التى تفقدتها مركز شباب شرنقاش، حيث حضرت سيادتها أثناء الجولة التفقدية إنعقاد الجمعية العمومية بمركز شباب شرنقاش، واطمانت على سير العمل بالجمعية وتطبيق الإجراءات اللازمة للجمعية في ضوء اللوائح والقوانين المتبعة في هذا الشأن.

ورافق الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية خلال الجولة التفقدية، طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، عصام جودة مدير عام ادارة شباب طلخا، ولجنة من الإدارة اسماء عبد ربة رئيس قسم الهيئات، و وفقي محمد العضو القانونى ورئيس اللجنة، ولجنة المديرية ايمان ابو السعود، و بسمه البلتاجى مسئول قسم الهيئات بالمديرية.

بدأت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة خلال الزيارة، بتفقد مركز الشباب ومتابعه خط سير العمل والانضباط داخل مركز الشباب، هذا بالإضافة إلى الاطلاع على سجل الحضور والانصراف والتأكد من جود الموظفين فى هذه الفترة، وشاهدت مكتبة المركز، وكذلك دورات المياه، والتنبيه على نظافة المركز وعمل الصيانة الدورية داخل المركز و أثنت على العمل داخل المركز.

بحثت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية فرص الاستثمار بمركز الشباب بنظام حق الانتفاع، واستغلال المساحات الموجودة بالمركز، وناقشت مع بعض أعضاء الجمعية العمومية بمركز شباب شرنقاش، استغلال الملعب الترابي وإقامة ملعب منجل عليه يكون متنفس للنشء والشباب أعضاء الجمعية العمومية لممارسة النشاط الرياضي به.

وأوضحت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، ان ملف تطوير مراكز الشباب الذى تتبناه الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ليصل التطوير لكل مراكز الشباب داخل القرى والنجوع والمدن، فضلاً عن مشاركة القطاع الخاص فى هذا التطوير من خلال الإستثمار بنظام حق الانتفاع وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل في هذا الشأن.

الجدير بالذكر ان هذه الزيارة تأتى ضمن سلسة من جولات المتابعة الميدانية، التى تقوم بها الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة على الطبيعة لمتابعة سير العمل بالهيئات الشبابية والرياضية، وبحث فرص الإستثمار, والانضباط داخل الهيئات الشبابية والأندية الرياضية والوقوف على المعوقات التى تواجه الهيئات الشبابية وتذليل كافة الصعوبات حتى يسير العمل على اكمل وجه داخل هذه الهيئات على مستوى محافظة الدقهلية.

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