"الرعاية الصحية" بالأقصر تنظم قافلة مجانية لجراحة الشفة الأرنبية وتشوهات الحروق

تقيم الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أول قافلة طبية مجانية لجراحة الشفة الأرنبية وتشوهات ما بعد الحروق بالتعاون مع روتاري مصر، بحضور خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية وأساتذة من جراحة تجميل الأطفال بالقصر العيني.

وأوضحت الهيئة، أن القافلة ستتضمن إجراء أول قافلة عمليات مخصصة لعلاج وجراحة كل من: الشفة الأرنبية، شق سقف الحلق، تشوهات ما بعد الحروق، وعدد من التشوهات الخلقية، علي أن يكون ذلك في شهر أكتوبر المقبل، بعد مناظرة الحالات المختارة في شهر سبتمبر الحالي من خلال عدد من المتخصصين بالعيادات اللازمة.

ومن المقرر أن يتم إجراء الجراحات بالكامل داخل أقسام العمليات المجهزة بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، بالتعاون مع لجنة صحة الأم والطفل بروتاري مصر، وأساتذة من جراحة تجميل الأطفال لمستشفي القصر العيني

جدير بالذكر، أنه سيتم تقييم حالات الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق، استعدادا لمناظرتها يوم الأربعاء من كل أسبوع يومي 20و27 سبتمبر من الساعة 10 صباحاً وحتى الثانية ظهراً، بعيادة الوجه والفكين بمستشفي الكرنك الدولي.

كما سيتم مناظرة حالات الحروق والتشوهات الخلقية، يوم السبت من كل أسبوع 16و23و30 سبتمبر الجاري، من الساعة 3 ظهراً وحتى الثامنة مساء بعيادة التجميل بمجمع الأقصر الدولي، علماً بأن مناظرة الحالات استعدادا لتقييمها، سيكون بالعيادات المتخصصة سالفة الذكر استعدادا لتجهيز قوائم الحالات المناسبة لإجراء العمليات التجميلية والتصحيحية لهم.

ودعت الهيئة العامة للرعاية الصحية كافة المواطنين، مما تنطبق عليهم الحالات السابقة سرعة التوجه للفحص والمناظرة من المتخصصين بالعيادات المقررة بحسب المواعيد المحددة.