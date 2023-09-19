ads
الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كريم فؤاد: سعيد بالعودة والتسجيل.. وشكرًا لجماهير الأهلي

كريم فؤاد لاعب الفريق
كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عبر كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، عن سعادته الكبيرة بعودته للمشاركة في المباريات بعد فترة غياب وصلت إلى 8 أشهر بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي. 

وأكد اللاعب أنه سعيد للغاية بالعودة والمشاركة أمام المصري، بتسجيله للهدف الرابع للفريق في أول ظهور له بعد الإصابة، مؤكدًا أنها كانت فترة صعبة للغاية انتهت بعودته في مستهل مشوار الفريق في بطولة الدوري واللعب أمام جماهير الأهلي العظيمة.

ووجه كريم فؤاد الشكر إلى كل من سانده خلال فترة الإصابة خاصة مسئولي التأهيل، وزملاءه بالفريق، لافتًا إلى أن مارسيل كولر المدير الفني، منحه فرصة مهمة أمام المصري اليوم بعد عودته من الإصابة، معبرًا عن سعادته بتسجيل الهدف الرابع للأهلي في المباراة. 

ووجه اللاعب الشكر إلى جماهير الأهلي التي دعمته وشجعته منذ الإصابة وحتى عودته إلى المشاركة في المباريات، وشدد على أنه يسعى لأن يكون عند حسن الظن خلال الفترة القادمة. 

وسجل كريم فؤاد رابع أهداف الفريق في مرمى المصري البورسعيدي، في اللقاء الذي حسمه الفريق برباعية نظيفة، على استاد الجيش ببرج العرب مساء الثلاثاء، في أولى مباريات الأهلي في الموسم الجديد من بطولة الدوري.

ads
كريم فؤاد الأهلى المصري مارسيل كولر
ads