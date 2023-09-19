كريم فؤاد: سعيد بالعودة والتسجيل.. وشكرًا لجماهير الأهلي

عبر كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، عن سعادته الكبيرة بعودته للمشاركة في المباريات بعد فترة غياب وصلت إلى 8 أشهر بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأكد اللاعب أنه سعيد للغاية بالعودة والمشاركة أمام المصري، بتسجيله للهدف الرابع للفريق في أول ظهور له بعد الإصابة، مؤكدًا أنها كانت فترة صعبة للغاية انتهت بعودته في مستهل مشوار الفريق في بطولة الدوري واللعب أمام جماهير الأهلي العظيمة.

ووجه كريم فؤاد الشكر إلى كل من سانده خلال فترة الإصابة خاصة مسئولي التأهيل، وزملاءه بالفريق، لافتًا إلى أن مارسيل كولر المدير الفني، منحه فرصة مهمة أمام المصري اليوم بعد عودته من الإصابة، معبرًا عن سعادته بتسجيل الهدف الرابع للأهلي في المباراة.

ووجه اللاعب الشكر إلى جماهير الأهلي التي دعمته وشجعته منذ الإصابة وحتى عودته إلى المشاركة في المباريات، وشدد على أنه يسعى لأن يكون عند حسن الظن خلال الفترة القادمة.

وسجل كريم فؤاد رابع أهداف الفريق في مرمى المصري البورسعيدي، في اللقاء الذي حسمه الفريق برباعية نظيفة، على استاد الجيش ببرج العرب مساء الثلاثاء، في أولى مباريات الأهلي في الموسم الجديد من بطولة الدوري.