وكيل الشباب بالدقهلية تشهد إطلاق مبادرة five in one عبر الفيديو كونفرانس بالمنصورة

شاركت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء ، بالحضور بمبادرة five in one ، والتى أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ضمن مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY، وحضور طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، وشباب يدير شباب YLY بمحافظة الدقهلية، بالقاعة الكبري بنادى الحوار الرياضي بالمنصورة.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن إطلاق فاعلية 'Five in One' يعكس التزامنا الثابت بتعزيز دور الشباب في مصر باعتبارهم القوة الدافعة والمحركة للتنمية في المجتمع، ومن خلال هذه الفاعلية نسعى لتمكينهم وتوفير الفرص التي يحتاجونها للتطوير الشخصي والمجتمعي."

وتحدثت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مؤكدة أن مشروع YLY التطوعي من أهم المبادرات التي قامت بتنفيذها في وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذى يهدف إلى بناء قدرات الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة في الحياة العامة وتعزيز التواصل بينهم في شتي المحافظات، ويبرز دورهم من خلال مشاركتهم الفعالة بكل الفعاليات والبرامج والمبادرات المنفذة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

صرح وزير الشباب والرياضة أن فاعلية 'Five in One' فرصة مهمة للشباب للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم، والمساهمة في صنع القرار ووضع السياسات التي تلبي احتياجاتهم. نحن نولي أهمية كبيرة لصوت الشباب ونعمل جاهدين لضمان مشاركتهم الفعالة في جميع المجالات، بما في ذلك الشباب والرياضة."

كما حضر اللقاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس اللواء عبدالرحمن شلش وكيل الوزارة-رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، و محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة ومدير عام المكتب الاعلامي ،محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للإنشات الشبابية والرياضية والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير ، احمد عبد الخالق مدير عام السياحة والفعاليات الرياضية، مصطفي مجدي معاون الوزير ، مصطفي عز العرب معاون الوزير و شهاب جمال الدين مسئول عام مشروع yly بالوزارة، وبحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة، ومديري المديريات بالمحافظات، بمشاركة 15 الف مشارك من مختلف المحافظات.

يذكر أن مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY، هو أحد المشاريع التطوعية التى أطلقها الدكتور أشرف صبحي خلال عام 2018، بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشبابية وتدريب وتأهيل الشباب، والترويج لأنشطة الوزارة، بالإضافة لنشر ثقافة الرياضة أسلوب حياة.

الجدير بالذكر أن إطلاق المبادرة يتم فى وقت واحد فى كل محافظات مصر، وخلال اللقاء استعرض مسئولى yly، ووكلاء الوزارة بالمحافظات. خمس موضوعات للشباب منها الانتماء ومشروعات الوزارة والتسويق والتطوع وعرض خطة الثلاث أشهر القادمة لمتطوعي وزارة الشباب والرياضة.

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