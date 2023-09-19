بدون راحة.. يد الزمالك يواصل تدريباته للقاء الطيران بالدوري

رفض الجهاز الفني لفريق كرة اليد الأول بالزمالك بقيادة أحمد رمضان، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدا الأربعاء وذلك بعد الفوز على هليوبوليس اليوم الثلاثاء .

ويخوض فريق يد الزمالك غدا تدريباته استعدادا للجولة السابعة من دوري المحترفين حيث سيلتقي الزمالك مع فريق الطيران يوم الجمعة القادم وتقام المباراة علي صالة محمد حسن حلمي.

وفاز الفريق الاول لكرة اليد بالزمالك، اليوم الثلاثاء، علي فريق هليوبوليس بنتيجة 31/28 في إطار الجولة السادسة من دوري المحترفين موسم 2023/2024 واقيمت المباراة علي صالة نادي المنافس بمدينة الشروق.

يقود الفريق فنيا :أحمد رمضان مديرا فنيا وايهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد أشرف طبيبا واحمد صلاح مدرب احمال وعادل امام مديرا إداريا ومحمد سامي إداري.