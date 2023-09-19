بروتوكول تعاون بين الكنيسة ومؤسسة "فاهم" للدعم النفسي

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، في المقر البابوي بالقاهرة.

مثل الكنيسة في الاتفاقية الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع حدائق القبة ومقرر اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان، بالإضافة إلى المكتب البابوي للمشروعات ويمثله السيدة بربارة سليمان، ومثل مؤسسة "فاهم" السفيرة نبيلة مكرم، مؤسِس ورئيس مجلس أمناء المؤسسة.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومؤسسة "فاهم" على نشر ثقافة الصحة النفسية وزيادة الوعي المجتمعي للأسر وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى النفسيين من خلال التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، باعتبار أن المرض النفسي مثل بقية الأمراض العضوية وليس وصمة عار، وتوجيه الدعم اللازم للمرضى في إطار خدمة المجتمع والحفاظ على سلامة أفراده واستقرارهم النفسي، وتقديم الاحتياجات اللازمة لهم وإمكانية علاجهم ودمجهم مجتمعيًا.

ويهدف البروتوكول الذي يستمر لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، إلى توفير خدمات الدعم في مجال الصحة النفسية للأسرة المصرية، عن طريق توفير أخصائيين وأطباء نفسيين أكفاء مدربين على التعريف بالأمراض النفسية وتوعية الخُدام والقيادات الدينية والعاملين في الكنيسة بالمرض النفسي وأعراضه وكيفية التعرف على المريض النفسي، والمشاركة في تنظيم ورش عمل وفعاليات تدريبية حول الصحة النفسية، والتعاون في عقد المؤتمرات والاستفادة من الأنشطة التثقفية المتنوعة التي تطلقها مؤسسة "فاهم".