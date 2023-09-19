"الدفاع الروسية": 600 قتيل وجريح من القوات الأوكرانية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تكبيد القوات الأوكرانية أكثر من 600 قتيل وجريح، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسيةـ في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء بأن القوات الروسية قضت على 290 جنديا أوكرانيا على محور زابوروجيا، فيما تمكنت من صد 3 هجمات والقضاء على 65 جنديا في اتجاه كراسني ليمان في مقاطعة لوجانسك بإقليم الدونباس شرقي أوكرانيا.

وأضاف البيان: أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت أيضا لهجومين للجيش الأوكراني، وتمكنت من القضاء على أكثر من 220 جنديا، ودمرت ثلاثة مراكز قيادة تابعة للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك، كما أسقطت مقاتلة تابعة للقوات الأوكرانية من نوع "سو-25" في مقاطعة زابوروجيا، و38 طائرة مسيرة في مناطق مختلفة، مشيرا إلى اعتراض 16 قذيفة صاروخية تم إطلاقها من نظام "هيمارس" الأمريكي.