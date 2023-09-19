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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ليفاندوفسكي وفيليكس.. برشلونة بالقوة الضاربة أمام أنتويرب في دوري أبطال أوروبا

برشلونة ورويال أنتويرب
برشلونة ورويال أنتويرب
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أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، تشكيل فريقه الرسمي الذي يخوض به مواجهة رويال أنتويرب البلجيكي، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف النادي البلجيكي المباراة على ملعب  "لويس كومبانيس الأولمبي"، في تمام الساعة العاشرة مساء، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة القارية.

واخار تشافي الدفع بقوته الضاربة في الهجوم من خلال البولندي روبرت ليفاندوفسكي والقادم الجديد جواو فيليكس بالإضافة إلى رافينها.

ويبدأ برشلونة المباراة أمام أنتويرب بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كانسيلو - بالدي - كوندي - كريستنسن.

خط الوسط: جافي - فرينكي دي يونج - إليكاي جوندوجان.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - رافينها - جواو فيليكس.

ويتواجد برشلونة في المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا إلى جانب فرق رويال أنتويرب، وبورتو البرتغالي وشاختار الأوكراني.

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روبرت ليفاندوفسكي جواو فيليكس برشلونة أنتويرب دورى أبطال اوروبا
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