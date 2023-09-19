رئيس جامعة العريش يستقبل وفد الطلاب المشارك فى أسبوع شباب الجامعات بحلوان

استقبل الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، وفد الطلاب المُشارك في أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر تحت شعار " الجمهورية الجديدة - حلم وطن " والمقام بجامعة حلوان برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ورؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب.

وشارك فى فعاليات الأسبوع طلاب 45 جامعة حكومية وخاصة وأهلية ومعاهد عليا، بواقع 3500 طالبا وطالبة، وأستمرت فعالياته حتى 14 سبتمبر الجاري.

والتقى الدمرداش، وفد الجامعة المُشارك فى الأسبوع، بحضور الدكتور أحمد الترامسي، منسق لجان الأنشطة الطلابية، وأعضاء إدارة رعاية الشباب، وحث رئيس الجامعة الطلاب على بذل الجهد خلال الفترة القادمة، وتحقيق مراكز متقدمة باسم جامعة العريش فى مختلف الفعاليات والمسابقات القادمة، كما طالبهم بزيادة التفاعل والتعارف مع طلاب الجامعات الأخرى وتحقيق أكبر استفادة من المشاركة.

وأكد على اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية المختلفة والمشاركة الإيجابية في كل التجمعات الطلابية والتواصل الفعال مع كل الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن أسبوع شباب الجامعات المصرية يُعد من أهم اللقاءات الشبابية التي تجمع الشباب على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية ويضم العديد من الفعاليات والأنشطة التي من شأنها اكتشاف المواهب والإبداعات المختلفة التي يملكها الطلاب وتنميتها، ومؤكدًا علي أن إدارة الجامعة حريصة على الاهتمام بالمشاركة في مثل تلك الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة، من أجل العمل على دعم وتشجيع الطلاب وتحفيزهم علي الاستمرار في الإبداع.

وسلّم رئيس الجامعة درع المشاركة في أسبوع شباب الجامعات، وشهادة التقدير لمجموعة من الوفد المُشارك، وإلتقاط بعض الصور التذكارية مع المشاركين.