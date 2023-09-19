الدورى الممتاز ..الأهلي يقسو على المصري في الجولة الافتتاحية برباعية نظيفة

بدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي رحلة الدفاع عن بطولة الدوري الممتاز التي يحمل لقبها بفوز عريض على المصري برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

سجل رباعية الأهلي ، رضا سليم وبيرسي تاو "هدفين" وكريم فؤاد في الدقائق 44 و69 و74 و88 ، وشهد اللقاء الذي أداره محمد عادل طرد باهر المحمدي لاعب المصري، وبذلك يحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري فيما يتجمد رصيد المصري عند "صفر" من النقاط.

ودخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، معلول

خط الوسط: ديانج، إمام عاشور، كوكا

خط الهجوم: رضا سليم، تاو، موديست

بينما جاء تشكيل المصري البورسعيدي :

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: سمير فكري وكريم العراقي ومحمد الشامي وامادو با

خط الوسط:مروان حمدي وباهر المحمدي وحسين السيد ومحمد دبش

خط الهجوم:محمود حمادة وميدو جابر

وبذلك يظهر كريم فؤاد لأول مرة بعد تماثله للشفاء من إصابة الصليبي التي تعرض لها قبل نحو سبعة أشهر ، وتشهد الدقائق الأخيرة من اللقاء سيطرة من الأهلي الذي سجل الهدف الرابع في الدقيقة 89 عن طريق كريم فؤاد من تمريرة رائعة "بالكعب" من أحمد عبد القادر ويواصل الأهلي الضغط الهجومي إلى أن ينتهي اللقاء بفوز كبير الأهلي برباعية نظيفة.

وكان أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين من نصيب الأهلي، عندما فاز بنتيجة 4- صفر، وهو ما حدث فى مناسبتين، الأولى فى موسم 1978- 1979، وسجل رباعية الأهلي حينها فتحي مبروك، ومختار مختار، ومحمود الخطيب، وشريف عبد المنعم، والثانية فى موسم 1998- 1999، وسجل رباعية الأهلي حينها علاء إبراهيم هدفين، وحسام حسن هدفين.

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