اقرأ غدا في "البوابة".. قمة مصرية إماراتية في أبو ظبي

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 20 سبتمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

قمة مصرية إماراتية في أبو ظبي

السيسي وبن زايد: تنسيق وثيق بين الدولتين لدعم استقرار المنطقة العربية

للمرة الثانية.. برنامج "الضفة الأخرى" يتصدر تريند تويتر بعد الانفراد باسم زعيم تنظيم القاعدة الجديد

درنة.. المدينة المنكوبة.. شهادات مأساوية من قلب الإعصار المدمر

أزمات دبلوماسية.. الهند وكندا تتبادلان طرد الدبلوماسيين على خلفية مقتل زعيم السيخ الانفصالي

.. وبكين تستدعي السفيرة الألمانية احتجاجا على وصف الرئيس الصيني بـ "الديكتاتور"

الصحف الأمريكية: بايدن سيفشل في حشد الدعم لأوكرانيا في الأمم المتحدة

البيت الأبيض: لا توجد أي مؤشرات على نقل الصين أسلحة إلى روسيا