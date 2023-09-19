رئيس "الحسنة" بشمال سيناء يتفقد الخدمات وسير العمل بالقرى

أجري اليوم سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء جولة ميدانية موسعه شملت عدد من القري بنطاق المركز والمدينة ضمت قري بغداد والغرقده وأم شيحان ووادي العمرو تفقد خلالها بعض القطاعات الخدمية بكل قرية للوقوف علي سير انتظام العمل داخل الادارات لتحقيق مصالح المواطنين.



جاء ذلك بناء على توجيهات لواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء بتكثيف المرور والتفتيش علي جميع المنشآت والهيئات الحكومية التي تقدم الخدمه للمواطنين للتأكد من انضباط منظومة العمل لتلبية احتياجات المواطنين في القطاعات المختلفة وفي إطار سلسة جولاته التفقدية لمتابعة سير العمل ميدانيا والوقوف على جودة الخدمات المقدمه للمواطنين رئيس مركز ومدينة الحسنة يجري جولة ميدانية موسعه اليوم بقري المركز والمدينة رافقه خلال الجوله محمود الشريف مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمجلس المدينة.



وبدأت الجوله الميدانية بتفقد مقر الوحده المحلية بقرية بغداد للوقوف علي مدي انتظام سير العمل والانضباط من قبل الموظفين بالقطاعات الخدمية والتزامهم بمواعيد العمل الرسمية للحضور والانصراف ومنها قام رئيس المدينة بمتابعة أعمال إنشاء المعهد الأزهري الجديد ببغداد للوقوف علي اخر مستجدات الأعمال.



ثم تم الانتقال إلي قرية الغرقدة حيث تم المرور علي مقر الوحدة المحلية والأقسام التي بداخلها لضمان تلبية مصالح واحتياجات المواطنين بالقرية.

كما تم المرور علي مقر الوحدة المحلية بقرية أم شيحان وتم الاطلاع على دفتر الحضور والانصراف لتأكد من وجود جميع العاملين بمقر عملهم، هذا وقد تابع رئيس المدينة مقر دار شروق بالقرية لسرعة إخلاؤها واستلامها قريبا ثم توجه ومرافقيه إلي قرية القسيمة مركز الحسنه حيث تابع خلال جولته بالقرية مقر الوحدة الصحية للوقوف علي مستوي ما تقدمه الوحده من خدمات طبيه للمواطنين وكذلك التأكد من إنضباط الأطباء وطاقم التمريض في الحضور لمباشرة عملهم وتلبية احتياجات الأهالي بالقرية وحين الاطلاع على دفتر الحضور والانصراف تبين عدم وجود بعض العاملين بالوحده وتم تحويلهم جميعا للشؤون القانونية لعدم تواجدهم بمقر عملهم.



وأوضح رئيس المركز والمدينة أنه سيجري عمل زيارات ميدانية بصورة مستمرة لمتابعه الوحدات الصحية بنطاق المركز والمدينة وذلك بالتنسيق مع إدارة الوحدة الصحية بالحسنة للتأكد من تقديمها للخدمات الطبية بالمستوي المطلوب مؤكدا أنه لا تهاون مع من يقصر في أداء عمله وفي حق المواطن بمركز ومدينة الحسنه.



ومرّ رئيس المدينة علي مقر الوحدة المحلية بقرية القسيمة ومقر وحدة الشؤون الاجتماعية حيث تبين اغلاق الوحدتين تماما وتم تحويل جميع العاملين بها الي الشؤون القانونية لعدم تواجدهم بمقر عملهم.

شملت الجوله أيضا المرور علي الوحده المحلية بقرية وادي العمرو ومنها تم المرور علي منفذ العوجة للتأكد من عدم وجود أي إشغالات أو تعديات علي حرم المنفذ التجاري كما جري المرور علي بعض التجمعات بالقرية منها تجمع العناجوه وذلك إستعدادا لإعداد خطة مقترح ٢٠٢٥/٢٠٢٤ .