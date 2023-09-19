محافظ شمال سيناء يكرم أوائل التربية الخاصة في مختلف المراحل التعليمية

كرم اللواء الدكتورعبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء و وكيل وزارة التعليم بالمحافظة أوائل التربية الخاصة في مختلف المراحل التعليمية تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وكرم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ٢٩ خريجًا من مدارس التربية الخاصة بشمال سيناء للعام الدراسي٢٠٢٣/٢٠٢٢ بمنحهم شهادات التقدير والجوائز المالية وذلك في حضور الدكتورة عزة كمال، مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم وعدد من قيادات التربية الخاصة وأهالي الخريجين.

هنأ وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الخريجين مقدمًا الشكر لجميع العاملين في مدارس التربية الخاصة والطلبة وأولياء الأمور للجهد المبذول خلال العام الدراسي الماضي مشيرًا إلي إطلاق مبادرة «اتكلم إشارة» وطباعة بوستر بالحجم الكبير يضم ٢٤ كلمة بلغة الإشارة وتوزيعه في مدارس المحافظة بهدف رفع الوعي المجتمعي ونشر ثقافة لغة الإشارة، وتسهيل تعاملاتهم اليومية ومشاركتهم ودمجهم كشريك أصيل في المجتمع.

وأعلنت عزة كمال، مدير إدارة التربية الخاصة في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إطلاق مبادرة «احنا نقدر وانته معانا» خلال اليوم الأول في العام الدراسي الجديد تحت شعار «تعالوا نفرحهم» وذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأشارت كمال الي قيام الإدارة بتنفيذ عدد من المبادرات خلال فترة الصيف ضمن الأنشطة الصيفية التي يتم تنفيذها لصالح الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة لإدخال البهجة والسرور عليهم.

وعلي هامش تكريم الخريجين كرم المحافظ كلا من عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة لجهودها في العمل، وشادية أحمد ديبان، مدرسة، لبلوغها سن المعاش، ويحي البيك، من ديوان عام المحافظة لجهوده واتقانه عمله.

كما شهد حفل التكريم عدد من الفقرات الفنية لتلاميذ المدارس التجريبية لغات وطلبة مدارس التربية الخاصة بشمال سيناء.