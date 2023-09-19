بأسيست من عاشور.. بيرسي تاو يعزز تقدم الأهلي بالهدف الثالث أمام المصري

سجل بيرسي تاو الهدف الثالث للنادي الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي في الدقيقة 73، لتصبح النتيجة 3-0 لصالح القلعة الحمراء، في المباراة التي تجمعهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بالجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2023-2024.

سجل رضا سليم الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك المصري البورسعيدي بالدقيقة 44 عن طريق تصويبة قوية سكنت شباك محمود جاد، وكانت من صناعة إمام عاشور.

وسجل بيرسي تاو الهدف الثاني للنادي الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي في الدقيقة 69 بعد تصويبة قوية صنعها له محمد هاني.

وعاد بيرسي تاو وسجل الهدف الثالث للنادي الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي في الدقيقة 73 بعد تصويبة قوية أيضا سكنت شباك محمود جاد من صناعة إمام عاشور.

ودخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، معلول

خط الوسط: ديانج، إمام عاشور، كوكا

خط الهجوم: رضا سليم، تاو، موديست

بينما جاء تشكيل المصري البورسعيدي :

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: سمير فكري وكريم العراقي ومحمد الشامي وامادو با

خط الوسط:مروان حمدي وباهر المحمدي وحسين السيد ومحمد دبش

خط الهجوم:محمود حمادة وميدو جابر