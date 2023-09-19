وكيل تعليم شمال سيناء يتابع ورش العمل المقامة بمدارس العريش

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء اليوم ورشة العمل المقامة بمدرسة عمرو ابو هنديه الرسمية المتميزه لغات وكان التدريب لمدة يومان والفئات المستهدفة تضم جميع معلمات رياض الاطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة لغات وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء وتحت اشراف نهاد جبر موجه المدارس الرسمية والمتميزة لغات.

والبرنامج تضمن تقييم منهج 2.0 ومدى تحقق نواتج التعلم الخاصة بكل طفل في النواحي المعرفية والمهارية والوجدانية كما تضمن التقييم جميع مواد المنهج مثل اللغة العربية والقيم الاخلاقية واللغه الانجليزيه والديسكڤر والماث .

وتضمنت الورشة ايضا نماذج للسجلات المطلوبة على مستوى القاعة وعلى مستوى الروضة مثل سجل الحالات الخاصة وسجل الانشطة الاجتماعية وسجل التخطيط والتحضير وسجل التنمية المهنية وسجل التقييم وغيرها من السجلات الخاصة بالجوده .

كما تضمن التدريب الاساسيات الموجودة بكل قاعة والتي تتضمن جدار الكلمات وشبكة الكتابه على الهواء ولوحة المائه وبعض المشروعات وغيرها من الاساسيات والتقييم المنظم والتخطيط الجيد لطفل الروضة يساعد المعلمه في تحقيق نواتج التعلم للاطفال وتنمية مهارتهم المختلفة واكتشاف مواهبهم والعمل على تنميتها والوقوف على جوانب القصور ومعالجتها.

تابع اليوم وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مدرسة نجع شبانه للتعليم الأساسي بإدارة رفح التعليمية في زيارة مفاجئة لمدرسة نجع شبانة للتعليم الأساسي بإدارة رفح التعليمية وذلك لبدء العام الدراسي الجديد.