بيرسي تاو يحرز الهدف الثاني للأهلي في شباك المصري بالدوري الممتاز

سجل بيرسي تاو الهدف الثاني للنادي الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي في الدقيقة 69، لتصبح النتيجة 2-0 لصالح القلعة الحمراء، في المباراة التي تجمعهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بالجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2023-2024.

وسجل رضا سليم الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك المصري البورسعيدي بالدقيقة 44 عن طريق تصويبة قوية سكنت شباك محمود جاد، وكانت من صناعة إمام عاشور.

وسجل بيرسي تاو الهدف الثاني للنادي الأهلي أمام نظيره المصرى البورسعيدي في الدقيقة 69 بعد تصويبة قوية صنعها له محمد هاني.

بدأ الأهلي اللقاء بضغط عالي على دفاعات المصري محاولا إحراز هدف مبكر.

وحاول المصري امتصاص ضغط الأهلي ولعب كرات طولية لخط الهجوم مستغلا من تقدم الدفاع.

وكانت أول ربع ساعة بدون هجمات خطرة للفريقين وتبادل الأهلي والمصري السيطرة على الكرة في نصف الملعب.

وفي الدقيقة 17 سدد إمام عاشور كرة قوية ولكن علت عارضة محمود جاد.

وفي الدقيقة 23 أهدر موديست فرصة هدف محقق بعد ما مرت الكرة من فوق قدمه.

وفي الدقيقة 33 تحصل باهر المحمدي على بطاقة صفراء بعد ما تدخل بقوة على رضا سليم.

وسجل رضا سليم الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك المصري البورسعيدي بالدقيقة 44 عن طريق تصويبة قوية سكنت شباك محمود جاد، وكانت من صناعة إمام عاشور.

وحصل باهر المحمدي لاعب المصري البورسعيدي على أول بطاقة حمراء في الدوري المصري الممتاز 2023-2024، بعد حصوله على انذارين أمام الأهلي.

وكان باهر المحمدي تحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 33 بعد تدخل على رضا سليم وفي الشوط الثاني بالدقيقة 52 تحصل على الإنذار الثاني والبطاقة الحمراء بعد تدخل قوي على إمام عاشور.