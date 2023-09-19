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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مدير عام الطوارئ يتفقد مستشفى حميات ميت خلف ومستشفى الجراحات المتخصصة

جانب من التفقد
جانب من التفقد
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قام اليوم الدكتور أحمد سمير مدير عام إدارة العلاجي والطوارئ بمديرية الصحة بالمنوفية  ، بالمرور على مستشفيات شبين الكوم للجراحات المتخصصة وحميات ميت خلف ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، بضرورة المتابعة الدورية للمستشفيات للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وفي إطار المتابعة المستمرة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية .                                                                       رافقه فى الجولة كل من الدكتور هيثم سلامة مسئول قسم الأشعة بالمديرية والمكتب الفني بإدارة الطب العلاجي ، والدكتور أحمد عرفة مسئول العناية المركزة بالطب العلاجي ، وتم المرور علي أقسام الإستقبال والعناية المركزة والحضانات والأقسام الداخلية والأشعة وتم الوقوف علي الإستعدادات الخاصة بأقسام الطوارئ والعناية والحضانات وجاهزتيها لأي وضع طارئ .

 كما تم التأكد من وجود كامل الأطقم الطبية في أماكنها وكذلك توافر المستلزمات الطبية وعدم وجود نواقص وكذلك توفر جميع الأدوية الطارئة وتم تلافي الكثير من الملاحظات أثناء المرور.

 

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الخدمة الطبية المستلزمات الطبية شبين الكوم مديرية الصحة بالمنوفية ميت خلف
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