المنوفية.. مرور مكثف على المدارس بالشهداء استعداداً للعام الدراسي الجديد

وجه طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، بالمرور على المدارس بمدينة الشهداء وقرى المركز للوقوف على مدى جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد من حيث أعمال الصيانة، والنظافة، وتأمين وصلات الكهرباء، والمياه، وسلامة الأثاث المدرسي، ورفع المخلفات والإشغالات بمحيط المدارس.

وتابع محمد الشيخ رئيس الوحدة القروية بدنشواي اليوم استعدادات مدرسة مصطفى كامل الإعدادية بقرية دنشواي.

ومن جانبه تابع عبد الستار بدر رئيس الوحدة القروية بزاوية الناعورة أعمال قسم المتابعة بالوحدة للوقوف على درجة استعدادات المدارس بقرية كفر حجازي لبدء العام الدراسي.

وقام محمود أبو طالب رئيس الوحدة القروية بدراجيل بمتابعة الاستعدادات في مدارس الوحدة المجمعة، والشهيد أسامة سعيد ظلام الثانوية المشتركة والمدرسة الرسمية لغات بقرية دراجيل.