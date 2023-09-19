العين الإماراتي يضرب باختاكور الأوزبكي بثلاثية في دوري أبطال آسيا

تألق فريق العين الإماراتي في مباراته الافتتاحية بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وحقق فوزًا كبيرا على نظيره باختاكور الأوزبكي بثلاثة أهداف دون رد.

تقدم لابا كودجو بالهدف الأول لصالح العين في الدقيقة 11، وسجل خالد البلوشي الهدف الثاني في الدقيقة 26 من زمن المباراة، واختتم لابا كودجو الثلاثية بتسجيل هدفه الشخصي الثاني والهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 67.

وبدأ العين المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: بندر الأحبابي - كوامي أوتون - خالد الهاشمي - إيريك مانديز.

خط الوسط: خالد البلوشي - بارك يونج - يحيى نادر - أليخاندرو روميرو - سفيان رحيمي.

خط الهجوم: لابا كودجو.

يشار إلى أن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024 يضم 40 فريقًا، وتم توزيعهم على 10 مجموعات، حيث سيتأهل بطل كل مجموعة إلى دور ثمن النهائي بالإضافة إلى أفضل ثلاثة فرق تحتل المركز الثاني في كل منطقة.