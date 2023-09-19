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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رضا سليم يحرز الهدف الأول للأهلي في شباك المصري

رضا سليم لاعب الأهلي
رضا سليم لاعب الأهلي
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سجل رضا سليم الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك المصري البورسعيدي بالدقيقة 44، لتصبح النتيجة 1-0 لصالح المارد الأحمر في المباراة التي تجمعهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بالجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2023-2024.

جاءت بداية المباراة هادئة من الفريقين ولم يشهد أول 15 دقيقة خطورة على مرمى الفريقين تقريباً وأنحصر اللعب وسط الملعب كثيراً ونال جولدي أباه بطاقة صفراء أشهرها له الحكم محمد عادل بسبب الخشونة مع رضا سليم.

تواصل الأداء في وسط الملعب مع محاولات هجومية من المصري الذي كان أكثر سيطرة على منطقة وسط الملعب ولعب بيرسي تاو كرة عرضية وصلت لـ موديست لكن دفاع المصري تدخل وأنقذ الموقف في الوقت المناسب.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء لـ حسين السيد "مارسيلو" لاعب المصري للخشونة مع محمد هاني في الدقيقة 25 ويتواصل الأداء المتوسط من الفريقين.

جاء تشكيل الأهلي الأساسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، معلول 

خط الوسط: ديانج، إمام عاشور، كوكا

خط الهجوم: رضا سليم، تاو، موديست

بينما جاء تشكيل المصري البورسعيدي : 

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: سمير فكري وكريم العراقي ومحمد الشامي وامادو با

خط الوسط:مروان حمدي وباهر المحمدي وحسين السيد ومحمد دبش

خط الهجوم:محمود حمادة وميدو جابر

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