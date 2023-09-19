عمره شهران.. العثور على طفل رضيع داخل كيس بلاستيكي بالفيوم

عثر أهالي منطقة الشيخ حسن بمدينة الفيوم، على طفل رضيع عمره شهرين، ملقى بجوار مسجد الشيخ حسن، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ووضعه داخل حضانة .



تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم ، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقه الشيخ حسن التابعة لدائرة القسم، يفيد بالعثور على رضيع حديث الولادة داخل كيس بلاستيكي أسود، ملقى بجوار المسجد.

وعلى الفور، انتقل ضباط الشرطة إلى مكان العثور على الطفل، وتبين أنّه من حديثي الولادة، ويرتدي كامل ملابسه، موضوع داخل كيس بلاستيكي، وجرى نقله إلى المستشفى وتوقيع الكشف الطبي عليه وتبينّ أنّه مولود حديثا، وصحته جيدة، ولا يعاني من أي مشاكل صحية.

وجار تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة قرب موقع العثور على الطفل الرضيع، لتحديد هوية الشخص الذي ألقى الطفل بهذه الطريقة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، كما جرى إيداع الطفل في إحدى دور الرعاية لحين التوصل إلى هوية أسرته وتسليمه إليها.



فيما نشر الأهالي صورة الطفل على موقع التواصل الاجتماعي، خوفاً من أن يكون قد تم اختطافه من أسرته.