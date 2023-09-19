هيفاء وهبى تتعاقد على فيلم سينمائي جديد 

أعلنت النجمة هيفاء وهبي تعاقدها على فيلم سينمائي جديد عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام".

وشاركت هيفاء جمهورها مجموعة من الصور خلال تعاقدها على العمل مع المخرج مرقص عادل وكتبت تعليقا عليها:" فيلم جديد من تأليف هيثم سعيد، وإخراج مرقص عادل، التحضيرات بدأت من ٤ شهور، طرح المخرج فكرتين فكرة فيلم رومانسي كوميدي، وفكرة فيلم أكشن، والإتنين بيشكلوا مفاجأة حلوة، برأيكم أي فيلم أنا اخترت".

يذكر أن آخر أعمال هيفاء السينمائية فيلم "رمسيس باريس" الذي عرض في موسم عيد الفطر هذا العام.

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفى خاطر، وأوس أوس، جومانا مراد، ومصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي.