مصرع طالب بطعنة نافذة على يد آخر بإحدى قرى منية النصر بالدقهلية

لقى طالب بالصف الثالث الثانوى بقرية ميت الخولى التابعة لمركز منية النصر فى محافظة الدقهلية مصرعه طعنا على يد زميل له عقب مشاجره بينهم وجرى نقل الجثمان إلى المشرحه على ذمة تصرفات النيابة.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود اشاره لمأمور مركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر بوصول شاب فى العقد الثانى من عمره مصابا بطعنه نافذه بالصدر ادعاء تعدى من اخر وتوفى فور وصوله .

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن المتوفى يدعى عمر محمد السيد ١٧ عاما طالب بالصف الثالث الثانوي والمقيم بميت الخولي مؤمن التابعة للمركز ومصاب بجرح نافذ بالجانب الأيسر من الصدر وتوفى فور وصوله حيث نشبت مشاجره بينه وبين طالب زميله يدعى فارس سامح محمد طه ١٧ عاما قام على اثرها المتهم بطعنه وفر هاربا .

و تم نقل الجثه لمشرحه المستشفي المركزي تحت تصرف النيابه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.