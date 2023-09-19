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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تعرف على موعد طرح أغنية "هاروني بوس" لدياب

الفنان محمد دياب
الفنان محمد دياب
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يستعد الفنان محمد دياب لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "هاروني بوس" وذلك يوم  27 سبتمبر الجاري علي جميع المنصات.

أغنية "هاروني بوس" من كلمات محمد النجار  وألحان محمد يحيى وتوزيع  توما ومنتج منفذ رامز سليمان.

يذكر أن محمد دياب شارك خلال موسم رمضان الماضي، فى بطولة مسلسل تحت الوصاية، بجانب عدد كبير من الفنانين على رأسهم منى زكي وأحمد خالد صالح ورشدي الشامي ومها نصار ومحمد عبد العظيم وأحمد عبد الحميد وعلي الطيب وثراء جبيل ونهى عابدين وجميل برسوم والمسلسل من تأليف شيرين وخالد دياب، وذلك تحت قيادة المخرج محمد شاكر خضير.

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دياب أغنية هارونى بوس
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