تفاصيل جديدة حول سقوط شاب من الطابق الثامن بالجيزة

كشفت التحقيقات التى اجرتها النيابة العامة بشمال الجيزة تفاصيل جديدة حول وفاة شاب اثر سقوطه من الطابق الثامن وتبين ان الشاب سقط من أعلى اثناء قيامه بتصليح الدش وصرحت النيابة بدفن الجثة.

كان ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد سقوط أحد الأشخاص من عقار، في ميت عقبة بالعجوزة، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن شخصا سقط من عقار، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال أفراد من أسرته، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.