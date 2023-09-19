بايدن يحث العالم على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وردع روسيا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده تسعى إلى عالم أكثر أمنا وازدهارا وإنصافًا لجميع الناس، لاقتناعه بأن مستقبل العالم مرتبط ببعضه وأنه لا يمكن لأي دولة أن تواجه تحديات اليوم بمفردها.

وجاء في بيان على موقع البيت الأبيض بعض من مقتطفات خطاب بايدن الذي ألقاه في الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي تحدث فيه عن ملفات متعددة على رأسها المناخ وأوكرانيا.

ففي السياق المناخي، قال بايدن إن "موجات الحر تحطم الأرقام القياسية في الولايات المتحدة والصين وحرائق الغابات تجتاح أمريكا الشمالية وجنوب أوروبا ويسجل القرن الإفريقي عاما خامسا من الجفاف وهناك فيضانات مأساوية في ليبيا أودت بحياة الآلاف من الأشخاص وكل هذه اللقطات مجتمعة تحكي سيناريو عما ينتظرنا إذا فشلنا في تقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري والبدء في حماية عالمنا من تغير المناخ.. ومنذ اليوم الأول لإدارتي، تعاملت الولايات المتحدة مع هذه الأزمة باعتبارها تهديدًا وجوديًا، ليس لنا فقط، بل للبشرية جمعاء".

وعلى الصعيد الأوكراني، قال بايدن إن "روسيا تعتقد أن العالم سوف يتعب وسيسمح لها بمعاملة أوكرانيا بوحشية دون عواقب" مشيرا إلى أنه "إذا تخلينا عن المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة لاسترضاء القوى المعادية فلن يمكن لأي دولة عضو أن تشعر بالثقة بأنها محمية".

وأكد بايدن على ضرورة الوقوف في وجه هذه الحرب اليوم لردع أي معتدين محتملين آخرين غدا -على حد ما جاء في البيان.

وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل مع حلفائها وشركائها حول العالم الوقوف إلى جانب شعب أوكرانيا الشجاع وهو يدافع عن سيادته وسلامة أراضيه وحريته.