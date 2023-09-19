بايدن يعلن موقف الولايات المتحدة من النظام العالمي الجديد

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء خلال كلمته في انطلاق أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة تحشد تحالفات قوية في كل أنحاء العالم، وتدعم إصلاح الأمم المتحدة والخروج من حالة الجمود توسيع مجلس الأمن الدولي وزيادة عدد أعضائه الدائمين وغير الدائمين.

وتابع بايدن: "نحن بحاجة إلى المزيد من الأصوات والآراء في مجلس الأمن الدولي من أجل الخروج من حالة الجمود التي تطغى عليه".

وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة رفعت مستوى شراكتها مع الهند واليابان وأستراليا وحققنا تقدما ملموسا لشعوب المنطقة، لافتا إلى أن واشنطن ستدافع عن الديمقراطية العالمية لتحقيق الأمن والأمان.

وقال إن هناك حاجة ملحة للاستثمار في البنية التحتية في إفريقيا، لافتا إلى أنه سيتم جمع 600 مليار دولار لمبادرة البنية التحتية بحلول عام 2027.

وعلى جانب آخر، قال بايدن إن الولايات المتحدة تدعم إصلاح الأمم المتحدة والخروج من حالة الجمود توسيع مجلس الأمن الدولي وزيادة عدد أعضائه الدائمين وغير الدائمين.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "قمنا بسلسلة من المشاورات من أجل توسيع مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه الدائمين وسنستمر في ذلك".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه تم إتخاذ خطوات مهمة لإصلاح البنك الدولي وتعزيز تمويله للبلدان النامية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد بايدن على الولايات المتحدة الأمريكية تعمل مع الجميع لجعل المؤسسات الدولية أكثر فعالية وكفاءة وشمولا، لاتفا إلى أن واشنطن ملتزمة بالاستدامة وتعترف أن النظم العالمية يجب أن تتطور لعالم أكثر سلمية.

وقال بايدن أمام الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة تسعى لعالم أكثر أمنا ورخاء ومساواة لجميع الشعوب، مشيرا إلى أنه ما من أمة قادرة على مواجهة تحديات اليوم بمفردها ونعرف أن مستقبلنا مرتبط بمستقبل الدول الأخرى.

وشدد الرئيس الأمريكي على أنه لا يمكن بقاء أكثر من مليار شخص في العالم في دائرة الجوع والفقر.