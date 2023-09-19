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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 57 محضرا للمخابز في حملة تموينية بمطاي

تحرير ٥٧ محضر للمخابز
تحرير ٥٧ محضر للمخابز و٣ محاضر للسلع بمطاي
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واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي برئاسة المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى بالتعاون مع إدارة تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد مدير تموين مطاي ومباحث التموين ومفتشي التموين القيام بحملات تموينية اليوم الثلاثاء على الأسواق والمحال التجارية و المخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار.

وقال المحاسب هشام فايز رئيس المركز أن حملة اليوم استهدفت ضبط مخالفات الاسواق والمخابز بمطاي وأسفرت الحمله عن تحرير ٦٠محضر تمويني منها ٣ محضر تمويني للسلع جاءت كالتالي ١ محضر ذبح خارج السلخانه و ٢ محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي بمعرفه السيد حمدي ماهر مدير تموين البندر ومفتش الاغذيه والطب البيطري ومباحث التموين

كما تمكنت إداره تموين مطاي من تحرير ٥٧ محضر تمويني للمخابز المخالفه بقطاع حلوه ومدينه مطاي منها ٣ محضر نقص وزن و ١٣ محضر نظافه و١٠ محضر عدم إعلان عن الأسعار و٧ محضر صرف بون و١ محضر مواصفات و٢ محضر غلق و٢١ محضر شهاده صحيه بمعرفة محمد صالح مدير مكتب تموين حلوه وعبد القادر شعبان مفتش تمويني .

وذكر المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينه مطاى أن الوحده المحليه لمجلس مدينه مطاي مستمره في ملاحقه المخالفين لردعهم وتحقيق مصلحه المواطنين بالمركز وأن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات التموينيه وتحقيق شكاوي المواطنين.

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الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي تكثيف الحملات التموينية شكاوى المواطنين المحاسب هشام فايز رئيس مدينة مطاي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
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