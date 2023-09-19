مصر تشارك في عمليات البحث وتقديم الدعم للمناطق المتضررة في ليبيا

شاركت عدد من طائرات البحث والإنقاذ المصرية فى انتشال الجثث وإنقاذ المصابين فى المناطق المنكوبة التى ضربها الإعصار خلال الأيام الماضية.

يأتي ذلك استمرارا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة فى دعم الأشقاء الليبيين.

وقامت القوات المسلحة بإنشاء معسكر الإغاثة المصرى بمنطقة مرتوبة داخل المناطق المتضررة قرب مدينة درنة للتخفيف عن المواطنين المتضررين من الإعصار وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإنسانية لهم.

كما قامت القوات المسلحة بتقديم العديد من المساعدات الإنسانية العاجلة ووسائل الإعاشة للمواطنين فى العديد من المناطق الصعب الوصول و الخروج منها.

يأتى ذلك انطلاقاً من الثوابت المصرية الراسخة تجاه أشقائها من الدول فى مواجهة كافة الأزمات والمحن.