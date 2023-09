وزير الشباب يطلق مبادرة five in on ضمن مشروع YLY

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مبادرة five in on ضمن مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY عن طريق الڤيديو كونفرانس.

يتم تنفيذ الحدث فى وقت واحد فى كل محافظات مصر، وخلال اللقاء استعرض مسئولى yly، ووكلاء الوزارة بالمحافظات. خمس موضوعات للشباب منها الانتماء ومشروعات الوزارة والتسويق والتطوع وعرض خطة الثلاث أشهر القادمة.

ومن جانبه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن إطلاق فاعلية 'Five in One' يعكس التزامنا الثابت بتعزيز دور الشباب في مصر باعتبارهم القوة الدافعة والمحركة للتنمية في المجتمع، ومن خلال هذه الفاعلية نسعى لتمكينهم وتوفير الفرص التي يحتاجونها للتطوير الشخصي والمجتمعي".

وأضاف أن مشروع YLY التطوعي من أهم المبادرات التي قمنا بتنفيذها في وزارة الشباب والرياضة والذى يهدف إلى بناء قدرات الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة في الحياة العامة وتعزيز التواصل بينهم في شتي المحافظات."

وصرح وزير الشباب والرياضة أن فاعلية 'Five in One' فرصة مهمة للشباب للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم، والمساهمة في صنع القرار ووضع السياسات التي تلبي احتياجاتهم. نحن نولي أهمية كبيرة لصوت الشباب ونعمل جاهدين لضمان مشاركتهم الفعالة في جميع المجالات، بما في ذلك الشباب والرياضة."

وقال صبحي من خلال هذا الحدث، نسعى لتعزيز روح الانتماء والتفاعل بين الشباب من خلال توسيع نطاق المشاركة الشبابية وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، حيث يمثل للشباب جزءًا فاعلاً في تنفيذ كافة مشروعات الوزارة وأنشطتها مبادراتها

يذكر أن مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY هو أحد المشاريع التطوعية التى أطلقها معالى الوزير الدكتور أشرف صبحي خلال عام ٢٠١٨، بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشبابية وتدريب وتأهيل الشباب، والترويج لأنشطة الوزارة، بالإضافة لنشر ثقافة الرياضة أسلوب حياة.