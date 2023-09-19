غدا.. أكاديمية الفنون تدشن أول منصة إليكترونية للمسرح

تشهد أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، غدا الأربعاء، عقد المؤتمر الصحفى الخاص بمسرح نهاد صليحة المكشوف بقاعة ثروت عكاشة للمؤتمرات، لتدشين أول منصة إليكترونية تعني بالمسرح، ومن المقرر أن يتم الاعلان عن تفاصيل المشاريع الإنتاجية الجديدة من مسرحيات ومسلسلات.

وقد صرح المخرج ومهندس الديكور محمود فؤاد صدقي، المشرف على مسرح نهاد صليحة، أن الميديا أصبحت لغة العصر وأنه بناء على توجيهات رئيس الأكاديمية الدكتورة غادة جبارة ظل هناك فكر مختلف في التعامل مع الميديا، فقد أصبحت إحدى أقوى آليات التسويق ونافذة هامة وكبيرة لتقديم الأعمال الفنية مثل البرامج، ومع تطور الأمر ما زال المسرح فى حاجة لمنصة خاصة بعد الانفتاح الكبير الذى حدث فى عالم المنصات الرقمية وسوف يتم الاعلان عن كافة تفاصيلها فى المؤتمر الصحفى.

على جانب آخر سوف تضاء أنوار المسرح المركز الأكاديمي للثقافة والفنون - سيد درويش في السادسة مساء، ليشهد الحفل الموسيقى للفرقة الغنائية المسرحيه التابعة للمعهد العالى للموسيقى العربية، التى سوف تقدم باقة من الأعمال الغنائية لفنان الشعب سيد درويش.

ويأتى ذلك فى إطار مشاركة أكاديمية الفنون فى احتفالات وزارة الثقافة بمئوية فنان الشعب سيد درويش.

ويختتم اليوم فعالياته بحفل افتتاح مهرجان المسرح العربي الدورة الـ39 والتى تحمل هذا العام اسم الدكتور أشرف زكى، رئيس أكاديمية الفنون السابق، ونقيب المهن التمثيلية، وذلك على مسرح على فهمى بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

وقد أعربت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، عن سعادتها باحتضان الأكاديمية لهذا الزخم الكبير من الأنشطة والفعاليات الثقافية، كما ثمنت جهود وزارة الثقافة تحت قيادة الدكتورة نيفين الكيلاني فى دعم الأكاديمية وطلابها بهدف نشر الثقافة والوعى والمعرفة.

