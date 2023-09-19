وزير الدفاع الروسي يبدأ زيارة رسمية إلى إيران

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، وصول الوزير سيرجي شويجو إلى إيران، لإجراء محادثات مع القادة العسكريين.

وقالت وزارة الدفاع في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية: "سيجري وفد وزارة الدفاع الروسية خلال الزيارة سلسلة من المحادثات مع القيادة العسكرية للجمهورية الإيرنية".

وأشارت الوزارة إلى أن الزيارة ستسهم في تعزيز العلاقات العسكرية الروسية الإيرانية، وستكون مرحلة مهمة في تطوير التعاون بين البلدين.

وفي وقت سابق، قام نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، ببحث التعاون العسكري والعسكري التقني مع نظيره الإيراني.