الأردن وفرنسا يؤكدان أن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

أكد الأردن وفرنسا أن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية الآمنة القابلة للحياة، ووقف الاستيطان بوصفه مخالفًا لقرارات الشرعية الدولية ومقوضًا لكل فرص السلام.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، في مكتبه اليوم، وفد جمعية الصداقة الفرنسية الأردنية في مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة رئيس الجمعية سيريل بيليفات بحضور السفير الفرنسي في عمان اليكسى سلى كور والسيناتور باسكال مارتن والسيناتور اليت مارك والسيناتور جيروم دورين، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية الأردنية خلدون حينا، ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية الفرنسية مجدي اليعقوب، ورئيس اللجنة في مجلس الأعيان الأردني عيسى مراد.

واستعرض الصفدي جهود المملكة بقيادة الملك عبد الله الثاني في السعي نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وجهود المملكة في دعم اللاجئين، وما تواجهه المملكة من تحديات عبر الحدود الشمالية من تهريب منظم للمخدرات.

وأكد الصفدي، عمق العلاقة بين البلدين الصديقين، حيث يصف الملك عبد الله الثاني والرئيس إيمانويل ماكرون، علاقات البلدين بالاستراتيجية وكلاهما حليف قوي للآخر، لافتًا إلى أهمية مشاركة الرئيس ماكرون في اجتماعات مؤتمر بغداد والتي عقدت العام الماضي في منطقة البحر الميت بهدف التأكيد على دعم العراق ولتطوير آليات التعاون معه بما يعزز الأمن والاستقرار ويسهم في عملية التنمية في المنطقة.

كما استعرض الصفدي للوفد الفرنسي مسارات التحديث الشاملة التي أراد الملك عبد الله الثاني أن نبدأ بها المئوية الثانية للدولة، مشيرًا إلى أن المسارات عززت من حضور وتمكين المرأة والشباب.

وشدد الصفدي، على دور فرنسا الحيوي والسياسي في الشرق الأوسط، معربًا عن التقدير والشكر للدعم الكبير الذي تقدمه فرنسا للأردن عبر الوكالة الفرنسية للتنمية.

من جهته، قال رئيس جمعية الصداقة الفرنسية الأردنية في مجلس الشيوخ الفرنسي سيريل بيليفات إن الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني يقوم بدور مهم في السعي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وقد اطلعنا على جهود المملكة في رعاية اللاجئين، ونحن ملتزمون بدورنا في تقديم الدعم للأردن في هذا الإطار.

وأكد بيليفات والسفير الفرنسي دعم بلادهما لحل الدولتين ورفض الاستيطان، وشددا على أهمية تعزيز التعاون مع الأردن في مختلف المجالات بخاصة في قطاع المياه.

وقال: "نحن ننظر للأردن كدولة مهمة في المنطقة وحليف موثوق وقوي ل فرنسا ونلتزم بدعم الأردن عبر الوكالة الفرنسية للتنمية".