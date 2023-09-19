رئيس مركز مطاي يتابع الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال المركز التكنولوجي.. صور

تفقد المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، اليوم الثلاثاء المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى، وذلك لمتابعة كافة الخدمات التى يقدمها نظام الشباك الواحد لتقديم الشكاوى والطلبات .
حيث أكد رئيس المركز أن توجيهات المحافظ تضمنت وضع خطة لتطوير الخدمات الحكومية، بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال مراكز خدمـة المواطنين، والتى يستخدم بها أحدث التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء وإحكام السيطرة وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذى القرار، ولمتابعة أداء الإدارات فى مجال خدمة المواطنين، وذلك لفصل مقدم الخدمة عن طالبها بما يخلق بيئة عمل مناسبة .
ووجه رئيس المركز، الجهات التنفيذية بسرعة الفحص والعرض والإفادة الفعلية بخصوص شكاوى وطلبات المواطنين، كما شدد على ضرورة التيسير على المواطنين وإزالة أسباب شكواهم والاستجابة للطلبات القانونية المقدمة منهم، وأيضا الحصول على الموافقات والخدمات بشفافية كاملة.
يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بشأن تطوير المركز التكنولوجي بالمراكز وفصل الخدمة عن مؤديها.