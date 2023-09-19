رئيس مركز مطاي يتابع الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال المركز التكنولوجي.. صور

تفقد المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، اليوم الثلاثاء المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى، وذلك لمتابعة كافة الخدمات التى يقدمها نظام الشباك الواحد لتقديم الشكاوى والطلبات .

حيث أكد رئيس المركز أن توجيهات المحافظ تضمنت وضع خطة لتطوير الخدمات الحكومية، بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال مراكز خدمـة المواطنين، والتى يستخدم بها أحدث التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء وإحكام السيطرة وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذى القرار، ولمتابعة أداء الإدارات فى مجال خدمة المواطنين، وذلك لفصل مقدم الخدمة عن طالبها بما يخلق بيئة عمل مناسبة .

ووجه رئيس المركز، الجهات التنفيذية بسرعة الفحص والعرض والإفادة الفعلية بخصوص شكاوى وطلبات المواطنين، كما شدد على ضرورة التيسير على المواطنين وإزالة أسباب شكواهم والاستجابة للطلبات القانونية المقدمة منهم، وأيضا الحصول على الموافقات والخدمات بشفافية كاملة.

يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بشأن تطوير المركز التكنولوجي بالمراكز وفصل الخدمة عن مؤديها.

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