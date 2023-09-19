ads
الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

6 أسباب لإضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء.. تعرف عليها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يتساءل العديد من المواطنين عن أسباب إضاءة لمبة باللون الأصفر بالعداد الكهربائي الديجيتال أو مسبوق الدفع وما هى الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب التعرض لمحضر سرقة التيار، وفيما يلي يوضح  جهاز تنظيم مرفق الكهرباء  عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك عن أسباب إضاءة لمبة التلاعب والخطوات التي يجب اتباعها عند ظهورها :

أولا أسباب إضاءة لمبة التلاعب:

1- فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.

2- عمل وصلة "كوبرى" على العداد لسرقة التيار.

3- تغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء.

4- نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء.

5- حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.

6- نقل العداد من مكانه أو حدوث حركات اهتزاز.

ثانيا الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب التعرض لمحضر سرقة التيار:

1-الاتصال على رقم 121 لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوبا لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب.

2- مندوب الشركة سيقوم بتثبيت الطرفين العمومي في العداد مع طرفي الشقة مع عودة الأطراف المهتزة إلى مكانها الطبيعي.

3-بالنسبة العداد مسبوق الدفع يقوم المندوب بتفعيل كارت الشحن ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه.

ads
المواطنين محضر سرقة التيار مرفق الكهرباء لمبة التلاعب
ads