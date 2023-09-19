6 أسباب لإضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء.. تعرف عليها

يتساءل العديد من المواطنين عن أسباب إضاءة لمبة باللون الأصفر بالعداد الكهربائي الديجيتال أو مسبوق الدفع وما هى الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب التعرض لمحضر سرقة التيار، وفيما يلي يوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك عن أسباب إضاءة لمبة التلاعب والخطوات التي يجب اتباعها عند ظهورها :

أولا أسباب إضاءة لمبة التلاعب:

1- فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.

2- عمل وصلة "كوبرى" على العداد لسرقة التيار.

3- تغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء.

4- نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء.

5- حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.

6- نقل العداد من مكانه أو حدوث حركات اهتزاز.

ثانيا الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب التعرض لمحضر سرقة التيار:

1-الاتصال على رقم 121 لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوبا لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب.

2- مندوب الشركة سيقوم بتثبيت الطرفين العمومي في العداد مع طرفي الشقة مع عودة الأطراف المهتزة إلى مكانها الطبيعي.

3-بالنسبة العداد مسبوق الدفع يقوم المندوب بتفعيل كارت الشحن ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه.