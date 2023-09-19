ads
الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

3 خطوات يجب اتباعها عند فقدان كارت الشحن لعداد الكهرباء مسبوق الدفع.. اعرف التفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايه المستهلك عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن بعض الخطوات التي يجب اتباعها في حالة فقدان كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع، وفيما يلي أهم الخطوات التى يجب اتباعها :

1-يجب على المواطن المقيم في الوحدة الذي لديه عداد مسبق الدفع باسمه او ليس باسمه التوجه إلى قسم الشرطة لعمل محضر فقد كارت شحن العداد مسبق الدفع وبنفس تاريخ الفقد.

2- التوجه بعد ذلك إلى الإدارة الهندسية للفرع التابع له مالك العداد ومعه إيصال برقم محضر الفقد لتقديمه إلى الإدارة الهندسية لشركة الكهرباء ومعه مايثبت علاقتة بالعين المركب بها العداد ( عقد ملكية او عقد ايجار موثق).

3- يتم سداد مقابل بدل فاقد لكارت الشحن بالقيمة المقررة، وسيتم استلام الكارت الجديد في نفس اليوم اذا كان يوجد به رصيد بنفس القيمة التي كانت في الكارت المفقود، أما اذا كان لا يوجد بالكارت المفقود رصيد ففي هذة الحالة يحتاج الكارت الي تفعيل الرصيد علي الشبكة ويسلم العميل الكارت الجديد بعد 24 ساعة

ads
مرفق الكهرباء لتواصل الاجتماعي فقدان كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع
ads