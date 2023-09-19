ads
الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

يقظة خفير أمن تحبط سرقة لصوص أجزاء من كوبري في الجيزة

إصابة عامل خردة بفرد
إصابة عامل خردة بفرد خرطوش بالجيزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة  اليوم من كشف ملابسات واقعة إصابة عامل خردة بفرد خرطوش بالجيزة وضبط مرتكبى الواقعة


جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بدائرة القسم بإستقبالها (عامل خردة - مقيم بدائرة القسم"مصاب برش خرطوش بالجسم.


بالفحص تبين قيام الـمُصاب بالاشتراك مع (عاملين خردة "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) بسرقة سور حديدى خاص بأحد الكبارى بدائرة القسم بإستخدام دراجة نارية (تروسيكل - ملك وقيادة أحدهم) ، ولدى مشاهدة المسئول عن حراسة موقع الأعمال لهم، قام بإطلاق عيار نارى تجاههم مما أدى إلى حدوث إصابة المتهم الأول ، ولاذا المتهمان الآخران بالهرب بالدراجة النارية المشار إليها. 


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، كما تم ضبط الدراجة النارية "التروسيكل" المستخدم فـى إرتكاب الواقعة ، كما أضافوا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لعميل لهما "سيئ النية " (مالك مخزن خردة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه ، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها وقرر بسابقة شرائه حديد منهم "مستولى عليه" ..كما تم ضبط مطلق العيار النارى وتبين أنه (خفير خصوصى) ، وبحوزته (فرد خرطوش "المستخدم فى إرتكاب الواقعة") ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد منعهم من سرقة الموقع حراسته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

ads
بالجيزة عامل خردة خرطوش
ads