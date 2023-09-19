يقظة خفير أمن تحبط سرقة لصوص أجزاء من كوبري في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة اليوم من كشف ملابسات واقعة إصابة عامل خردة بفرد خرطوش بالجيزة وضبط مرتكبى الواقعة



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بدائرة القسم بإستقبالها (عامل خردة - مقيم بدائرة القسم"مصاب برش خرطوش بالجسم.



بالفحص تبين قيام الـمُصاب بالاشتراك مع (عاملين خردة "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) بسرقة سور حديدى خاص بأحد الكبارى بدائرة القسم بإستخدام دراجة نارية (تروسيكل - ملك وقيادة أحدهم) ، ولدى مشاهدة المسئول عن حراسة موقع الأعمال لهم، قام بإطلاق عيار نارى تجاههم مما أدى إلى حدوث إصابة المتهم الأول ، ولاذا المتهمان الآخران بالهرب بالدراجة النارية المشار إليها.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، كما تم ضبط الدراجة النارية "التروسيكل" المستخدم فـى إرتكاب الواقعة ، كما أضافوا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لعميل لهما "سيئ النية " (مالك مخزن خردة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه ، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها وقرر بسابقة شرائه حديد منهم "مستولى عليه" ..كما تم ضبط مطلق العيار النارى وتبين أنه (خفير خصوصى) ، وبحوزته (فرد خرطوش "المستخدم فى إرتكاب الواقعة") ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد منعهم من سرقة الموقع حراسته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

