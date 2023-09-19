زراعة الدقهلية: حصد 100 ألف فدان أرز خلال أسبوعين

واصل فلاحو الدقهلية بقرى ومدن ومراكز محافظة الدقهلية حصاد الأرز لهذا العام حيث تمثل الكميات المتوقع حصادها من المحافظة نسبة ٣٠٪ من الانتاج الكلى على مستوى الجمهورية حيث تم حتى اليوم حصاد ١٠٠ ألف فدان من إجمالى ٤٠٠ ألف فدان منذ بدء الحصاد من بداية شهر سبتمبر الحالى.

ومن جانبه أكد المهندس طارق صلاح سالم وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية أنه تم هذا الموسم تخصيص ٤٠٠ ألف فدان لزراعة الأرز بالدقهلية حيث من المتوقع أن يصل متوسط انتاج الفدان إلى ٤ طن .

وأضاف وكيل الوزارة أن الدقهلية من المحافظات الأولى فى زراعة الأرز حيث بدء موسم الحصاد منذ بداية شهر سبتمبر الحالى حيث تم إلى اليوم حصاد ١٠٠ ألف فدان .

وأشار وكيل الوزارة إلى لى أنه من المتوقع أن يصل كمية الارز الذى سيتم حصده مليون و ٦٠٠ ألف طن .