مهرجان نوادي المسرح يفتتح قصر ثقافة روض الفرج

تبدأ فعاليات المهرجان الختامى لنوادى المسرح الدورة الثلاثون دورة الكاتب محمد أبو العلا السلامونى في الفترة من يوم ٣٠ من شهر سبتمبر الجاري وحتى يوم ١٥ من أكتوبر المقبل.

يأتي المهرجان بحضور عمرو بسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، وسمر الوزير مدير عام الإدارة العامة للمسرح ، برعاية نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وبمشاركة سبعة وعشرون عرضا مسرحيا ، بمعدل عرضين كل يوم .

يصاحب المهرجان صدور النشرة اليومية ، التى يرأس تحريرها يسرى حسان و كتيب المهرجان ، وندوات المهرجان والتى تعقب كل عرضا مسرحيا يديرها نخبة كبيرة من المسرحيين منهم محمد زعيمة ، المخرج حمدى حسين ، المخرج السعيد منسي ، محمد الشافعى ، المخرج محمد صابر ، الناقد عبد الناصر حنفى ، الكاتب سعيد حجاج ، الكاتب سامح عثمان ، الناقد أحمد خميس ، الناقد محمود حامد والمخرج شاذلى فرح .

كما سيتم إقامة ورش مجانية طوال أيام المهرجان عن الفلسفة النوعية لعروض نوادى المسرح ، البنية الدرامية المغايرة في عروض نوادى المسرح نصا وصورة ، يقدم تلك الورش مجموعة من المدربين المتخصصين الكبار منهم

دكتور حازم شبل ، المؤلف سعيد حجاج ، المخرج السعيد منسي ، المؤلف سامح عثمان ، المخرج شاذلى فرح .

وتتكون لجنة تحكيم المهرجان الختامى لنوادى المسرح الدورة الثلاثون من كل من: أحمد مجاهد رئيسا، صبحي السيد ، المخرج ناصر عبد المنعم، المخرج عزت زين ، المخرج ومدير المهرجان محمد الطايع .