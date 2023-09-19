أستاذ إدارة أعمال: الجمهورية الجديدة تقوم على تعظيم القوى الشاملة.. فيديو

قال الدكتور أيمن غنيم أستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إن الجمهورية الجديدة التي يقود بناءها الرئيس عبدالفتاح السيسي تقوم على ركائز عدة، منها تعظيم القوى الشاملة عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أننا لمسنا ذلك من خلال التحركات الأخيرة للرئيس السيسي سواء في بريكس أو قمة العشرين، وهناك ركيزة مهمة إضافية هي فكرة العدالة الاجتماعية، وعدالة توزيع الدخل من خلال رفع الحد الأدنى للأجور، ومن خلال معاش الضمان الاجتماعي، وإجراءات الحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تقوم على الموارد المحددة للدولة.

وأشار إلى أننا لم نكن نستطيع الوصول لهذه الأرقام بدون الإصلاح المالي والاقتصادي الذي قامت به الدولة المصرية بشجاعة في عام 2014 منذ تولي الرئيس السيسي للحكم، وسنجد انخفاض عجز الموازنة بشكل ملحوظ من 13.9% عام 2014 إلى 6.1% من الناتج المحلي خلال عام 2023، مع تحقيق فائض أولي.