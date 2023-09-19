أول رد من المصري بعد إيقاف لاعبيه قبل مواجهة الأهلي في الدوري

قال الحسيني أبوقمر نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، فوجئنا بقرار الاتحاد المصري لكرة القدم، بإيقاف كل من أحمد أيمن منصور وأحمد عيد لاعبي الفريق.

وأضاف: «المصري قام بعمل جميع الإجراءات الرسمية للتعاقد مع هذا الثنائي واللاعبان خاضا فترة الإعداد بشكل كامل، وأصبحا جاهزين للمباريات، ولكن فوجئ نا بقرار الإيقاف».

وتابع: «للأسف الاتحاد المصري لكرة القدم هو من بارك في قيدهما للنادي المصري ووقتها اتحاد الكرة بسبب أنه أخطرنا أن الثنائي أحمد أيمن منصور وأحمد عيد ليسا مقيدين في أي ناد لذلك تم التعاقد معهما».

وأتم: «وقت الاستعلام عن الثنائي كان لا يوجد أي ناد لهما، لماذا الآن تقرر إيقاف الثنائي قبل مباراة مهمة أمام الأهلي اليوم في الدورى، وتجعلهما يغيبان عن المباراة».