محافظ أسوان يتفقد أعمال الإحلال والتجديد لقاعة المؤتمرات الدولية

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة لقاعة مؤتمرات عروس النيل الدولية بأعلى الصوتيات والسمعيات والإضاءة لتصبح واجهة جمالية وحضارية مشرفة لاستضافة الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات المحلية والعالمية .

جاء ذلك فى إطار خطة ورؤية المحافظة لاستكمال منظومة التطوير والتجميل فى مختلف المواقع الخدمية .

وأثناء تفقده لأعمال التطوير برفقة حسين ممدوح مدير فندق عروس النيل ، والمهندس المشرف على المشروع ، أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بأن يتم تلافى كافة الملاحظات التى قام برصدها ، ويتم الاستعانة بالمتخصصين لتكون قاعة نموذجية وراقية ، على أن تضم مقاعد حضارية بواقع 300 مقعد ، ومسرح وشاشة لتقديم العروض والأفلام التسجيلية والمسرحية والوثائقية ، فضلاً عن إستقبال الفعاليات المختلفة من العروض الفنية والسينمائية .

مكلفاً بأن يتم إنشاء قاعة ملحقة لكبار الزوار والضيوف ، مع تطوير المدخل الرئيسى للقاعة ، وغرفة الملابس ودورات المياه ، بالإضافة إلى إجراء بعض التعديلات فى قاعة البلكون الـ VIP المطلة على المسرح ، وغرفة التحكم للصوتيات والسمعيات، وغرفة كاميرات المراقبة ، مع العمل على رفع كفاءة المطبخ والمطعم بشكل آمن .

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