ads
الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتفقد أعمال الإحلال والتجديد لقاعة المؤتمرات الدولية

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد تجديد قاعة مؤتمرات عروس النيل الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة لقاعة مؤتمرات عروس النيل الدولية بأعلى الصوتيات والسمعيات والإضاءة لتصبح واجهة جمالية وحضارية مشرفة لاستضافة الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات المحلية والعالمية .

جاء ذلك فى إطار خطة ورؤية المحافظة لاستكمال منظومة التطوير والتجميل فى مختلف المواقع الخدمية .

وأثناء تفقده لأعمال التطوير برفقة حسين ممدوح مدير فندق عروس النيل ، والمهندس المشرف على المشروع ، أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بأن يتم تلافى كافة الملاحظات التى قام برصدها ، ويتم الاستعانة بالمتخصصين لتكون قاعة نموذجية وراقية ، على أن تضم مقاعد حضارية بواقع 300 مقعد ، ومسرح وشاشة لتقديم العروض والأفلام التسجيلية والمسرحية والوثائقية ، فضلاً عن إستقبال الفعاليات المختلفة من العروض الفنية والسينمائية .

مكلفاً بأن يتم إنشاء قاعة ملحقة لكبار الزوار والضيوف ، مع تطوير المدخل الرئيسى للقاعة ، وغرفة الملابس ودورات المياه ، بالإضافة إلى إجراء بعض التعديلات فى قاعة البلكون الـ VIP المطلة على المسرح ، وغرفة التحكم للصوتيات والسمعيات، وغرفة كاميرات المراقبة ، مع العمل على رفع كفاءة المطبخ والمطعم بشكل آمن .

IMG-20230919-WA0056
IMG-20230919-WA0056
IMG-20230919-WA0057
IMG-20230919-WA0057
IMG-20230919-WA0055
IMG-20230919-WA0055
IMG-20230919-WA0053
IMG-20230919-WA0053
IMG-20230919-WA0052
IMG-20230919-WA0052
IMG-20230919-WA0051
IMG-20230919-WA0051
ads
أعمال الاحلال والتجديد قاعة مؤتمرات عروس النيل الدولية أخبار محافظة أسوان
ads