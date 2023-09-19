ads
الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الروسية: 600 قتيل وجريح من القوات الأوكرانية خلال 24 ساعة

الحرب الروسية
الحرب الروسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الروسي القوات الأوكرانية اليوم الماضي 600 قتيل وجريح، وإسقاط مقاتلة "سو-25" و38 مسيرة أوكرانية، وفقا لروسيا اليوم.

وجاءت خسائر القوات الأوكرانية بحسب بيان وزارة الدفاع الروسية كالتالي:

- على محور زابوروجيه تكبدت القوا الأوكرانية خسائر بشرية بلغت 175 جنديا.

- في اتجاه كراسنو- ليمان صدت القوات الروسية 3 هجمات شنتها قوات كييف وتمكنت من القضاء على 65 جنديا أوكرانيا.

- على محور دونيتسك صدت القوات الروسية هجومين للجيش الأوكراني وتمكنت من القضاء على أكثر من 220 جنديا، ودمرت 3 مراكز قيادة تابعة للقوات الأوكرانية.

- أسقطت الدفات الجوية الروسية خلال اليوم الماضي مقاتلة تابعة للقوات الأوكرانية من نوع "سو-25" في مقاطعة زابوروجيه، و38 طائرة مسيرة في مناطق مختلفة.

- فقدت القوات الأوكرانية 115 جنديا على محور زابوروجيه.

- اعترضت الدفاعات الجوية الروسية خلال اليوم الماضي 16 قذيفة صاروخية تم إطلاقها من نظام "هيمارس" الأمريكي.

ads
الدفاع الروسية خسائر مسيرة أوكرانية القوا الأوكرانية
ads