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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بريطانيا على مشارف تسجيل أعلى معدلات التضخم بين اقتصادات دول السبع الصناعية الكبرى

ارتفاع معدل التضخم
ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا
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توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يشهد اقتصاد المملكة المتحدة أعلى معدل تضخم بين اقتصادات دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في عام 2023.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" أن المنظمة رفعت توقعاتها لمتوسط معدل التضخم في المملكة المتحدة لعام 2023 مقارنة بتقديراتها السابقة.

وخفض خبراء الاقتصاد لدى المنظمة المعترف بها عالميا توقعاتهم للنمو في المملكة المتحدة لعام 2024 بشكل طفيف وسط ضغوط من ارتفاع أسعار الفائدة.

وسجلت المملكة المتحدة معدل تضخم بلغ 9.1% خلال عام 2022.

وقالت المنظمة، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع أن يصل معدل التضخم في المملكة المتحدة 7.2% في عام 2023، بزيادة عن توقعاتها السابقة البالغة 6.9%.

وتوقعت أحدث التقديرات أيضا أن يصل معدل التضخم إلى 2.9% في عام 2024، بزيادة بنسبة 0.1% عن التقديرات السابقة.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن من المتوقع أن يبلغ التضخم في دول مجموعة العشرين 6% في عام 2023، بانخفاض 0.1 % عن توقعاتها السابقة، و4.8% في عام 2024، بزيادة بنسبة 0.1%.

وتوقعت المنظمة نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.8%.

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