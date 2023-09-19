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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يوافق على النزول بسن القبول بالصف الأول الإبتدائى بالمدارس الحكومية

في بشرى سارة وإستجابة لمطالب أولياء الأمور

النزول بسن القبول
النزول بسن القبول بالصف الأول الإبتدائى 3 أشهر
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وافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى بشرى سارة ، وفى سابقة هى الأولى من نوعها ، واستجابة لمطالب الأسر وأولياء الأمور على النزول بسن القبول بالصف الأول الإبتدائى للعام الدراسى الجديد 2023/2024 إلى 3 أشهر للأطفال الذين لم يكتمل عمرهم فى 1/10/2023 الـ 6 سنوات بالإدارات التعليمية الخمس بالمدارس الحكومية عربى وليس مدارس اللغات.

جاء ذلك أثناء عرض عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم ،  وقد أكد اللواء أشرف عطية على أنه سيتم بذلك قبول الأطفال مواليد 1/1/2018 بالمدارس فى ضواحى المدن والإدارات التعليمية التى لا يوجد بها كثافة طلابية ، مع إتاحة الفرصة لأولياء الأمور لتحويل ونقل أبنائهم من تلك المدارس بعد مرور عام كامل .

وأشار إلى أننا نعمل دائماً لتلبية المطالب الجماهيرية فى كافة القطاعات ، وخاصة فيما يتعلق بالقطاع التعليمى من أجل القضاء على التسرب من التعليم والفراغ التعليمى ، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب وتحفيزهم على النجاح والتفوق والتميز فى التحصيل الدراسى ، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية .

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