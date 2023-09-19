محافظ أسوان يوافق على النزول بسن القبول بالصف الأول الإبتدائى بالمدارس الحكومية

وافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى بشرى سارة ، وفى سابقة هى الأولى من نوعها ، واستجابة لمطالب الأسر وأولياء الأمور على النزول بسن القبول بالصف الأول الإبتدائى للعام الدراسى الجديد 2023/2024 إلى 3 أشهر للأطفال الذين لم يكتمل عمرهم فى 1/10/2023 الـ 6 سنوات بالإدارات التعليمية الخمس بالمدارس الحكومية عربى وليس مدارس اللغات.

جاء ذلك أثناء عرض عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم ، وقد أكد اللواء أشرف عطية على أنه سيتم بذلك قبول الأطفال مواليد 1/1/2018 بالمدارس فى ضواحى المدن والإدارات التعليمية التى لا يوجد بها كثافة طلابية ، مع إتاحة الفرصة لأولياء الأمور لتحويل ونقل أبنائهم من تلك المدارس بعد مرور عام كامل .

وأشار إلى أننا نعمل دائماً لتلبية المطالب الجماهيرية فى كافة القطاعات ، وخاصة فيما يتعلق بالقطاع التعليمى من أجل القضاء على التسرب من التعليم والفراغ التعليمى ، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب وتحفيزهم على النجاح والتفوق والتميز فى التحصيل الدراسى ، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية .

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