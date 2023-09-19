وزير الرياضة: نتضامن مع ليبيا والمغرب ونقدم تعازينا فى ضحايا الكارثة الإنسانية

ترأس الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اليوم الثلاثاء، اجتماع المكتب التنفيذي للدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

شارك بالاجتماع معالى السادة وزراء الشباب والرياضة العرب أعضاء المكتب التنفيذى، وبحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة - الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية.

ناقش الاجتماع اعتماد الإستراتيجية العربية للشباب والسلام والامن، وآليات إنشاء اتحاد الشباب العربي، حيث ثمن الدكتور أشرف صبحى على الجهود الحثيثة من قبل وزراء الشباب والرياضة العرب وجامعة الدول العربية على صعيد المتابعة والتنفيذ والتقييم لبرامج ومشروعات الشباب العربى.

وعقب ذلك، عُقد اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب برئاسة المملكة العربية السعودية وعضوية معالي السادة وزراء الشباب والرياضة ومن في حكمهم بالدول العربية لاعتماد توصيات المكتب التنفيذي وإصدار القرارات المناسبة للموضوعات التى سبق وأن ناقشها المكتب، وذلك لتقديمها إلى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، عبر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى عن التضامن الكامل لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لدولة ليبيا والمملكة المغربية فى الأزمة الأخيرة التى أصابت البلدين وأسفرت عن العديد من الضحايا فى كارثة إنسانية ، داعين الله عز وجل أن يتغمد بواسع رحمته الضحايا ويسكنهم فسيح جناته ، والشفاء العاجل للمصابين، وأن ينعم على الدول العربية بالخير والأمن والأمان.

وفى سياق اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة، أكد وزير الشباب والرياضة على سعى جميع السادة الوزراء على تلبية متطلبات الشباب ومواكبة التطور من خلال البرامج والمشروعات الجديدة التى يتم تنفيذها على مدار العام، مشيرا إلى المتابعة الدورية لكل المستجدات المتعلقة بالتنفيذ والحرص على مشاركة أعداد كبيرة من الشباب العربية فى تلك المشروعات.