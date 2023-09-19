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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تنظيم 8500 زيارة منزلية ضمن حملة "بلدى أمانة" بمركزي إدفو وكوم أمبو

حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب بلدى أمانة بأسوان
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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنظيم 8 آلاف و500 زيارة منزلية استهدفت توعية عدد 49 ألف و241 من السيدات والرجال والأطفال داخل قرى ونجوع مركزى إدفو وكوم أمبو؛ وذلك ضمن سلسلة فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة".

ووجه بمواصلة التعاون وتوفير أوجه الدعم اللازمة لإنجاح فعاليات هذه الحملة القومية لتعزيز محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى لدى الأهالى فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل مختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية  "حياة كريمة".

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى بأن حملة "بلدى أمانة" يشارك فيها رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين ، علاوة على القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

وأشارت إلى أن الحملة تهدف إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة ، بجانب التوعية بالتحديات التى يواجهها المجتمع .

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مركزى إدفو وكوم أمبو طرق الأبواب بلدى أمانة أخبار محافظة أسوان
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