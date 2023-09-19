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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا يُشيد بجهود لجنة تقييم المشروعات الخضراء الذكية

خلال لقائه بوفد المبادرة الوطنية "المشروعات الخضراء الذكية"

محافظ المنيا يُشيد
محافظ المنيا يُشيد بجهود لجنة التقييم
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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أعمال اللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات المشاركة في المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لاختيار أفضل 18 مشروعا على مستوى المحافظة تمهيدا للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن المبادرة التي أطلقتها الدولة المصرية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هي مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية تستهدف وضع حلول عاجلة وجذرية لمواجهة تحديات التغير المناخي .
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ  اليوم الثلاثاء بوفد اللجنة التنفيذية للمبادرة ، والذى ضم ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارتي الاتصالات والبيئة وممثلي المجلس القومي للمرأة بالمنيا وديوان عام المحافظة وذلك ضمن أعمال اللجنة لتقييم واختيار المشروعات المقدمة خلال الفترة من 11 وحتى 21 سبتمبر الجاري .
وأشاد المحافظ بجهود وأعمال اللجنة من خلال تقييم واختيار المشروعات المقدمة و عقد مقابلات شخصية مع عدد من المشاركين بالمشروعات والأفكار من أبناء محافظة المنيا حيث يتم التقييم وفقاً لعدة معايير أهمها ( المكون الأخضر ـ المكون التكنولوجي الذكي )، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهداً في تقديم الدعم اللازم لإنجاح المبادرة وتحقيق النتائج المستهدفة، حيث ستساهم تلك المشروعات في تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، وعلى رأسها أهداف التنمية المستدامة، والتحول الرقمي.

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