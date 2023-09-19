انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة النقض

انعقدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، اليوم الثلاثاء بقاعة المستشار عبد العزيز باشا فهمي بدار القضاء العالي، برئاسة القاضي حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئیس مجلس القضاء الأعلى.

وحضر الجمعية نواب وقضاة المحكمة، أعضاء الجمعية العمومية.

حيث تم توزيع العمل للعام القضائي 2023 / 2024 والتي تمت فيه تلبية جميع رغبات أعضاء المحكمة مع مراعاة صالح العمل، ، وقد ألقى "عبد اللطيف" كلمته مرحباَ بالسادة القضاة الحضور، وأثنى فيها على شيوخ القضاء وأعضاء الجمعية العمومية مهنئا لهم وجميع قضاة محاكم الإستئناف والمحاكم الإبتدائية والنيابة العامة والقضاة الجدد المنضمين لمحكمة النقض متمنيا لهم التوفيق والسداد من الله عز وجل.

كما أكد على العمل بكل جهد وإخلاص إلى تحقيق مصالح القضاة، وتوفير المناخ الملائم لعملهم وطالب بإرساء قواعد العدالة، وسرعة الفصل في القضايا المعروضة تحقيقًا للعدالة الناجزة معلناً إطلاق المنصة الرقمية لمحكمة النقض والتى تضم موقع المكتبة الالكترونية والموقع العام للمحكمة.

وفى ختام كلمته توجه إلى العلى القدير داعيًا لشهداء الوطن ولأسرهم وأن يحفظ مصرنا الغالية، وقضاتها والشعب المصري والقيادة السياسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي من كل مكروه وسوء ، صرح بذلك المستشار الأعلامي لرئيس محكمة النقض.