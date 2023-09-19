حار نهارًا وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدًا الأربعاء، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية وشديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس لطيف على شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا .

وأوضحت الأرصاد: أنه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجة البحريمن 80 إلى 90 % للعظمى والصغرى من 35 إلى 50%.

ويشهد الأربعاء شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد وجنوب سيناء علي فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة علي السواحل الشمالية الشرقية علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاربعاء ،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى 24 درجة، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمي والصغرى 23 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 36 للعظمى 26، وعلى شمال الصعيد 34 والصغرى 22، وعلى جنوب الصعيد 39 للعظمى 26 درجة .